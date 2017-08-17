Этот мультфильм расскажет историю о прекрасной девочке Лаки, которая переехала из большого города в маленький поселок возле границы. Главная цель героини мультика - найти себя, поэтому она ни дня не может прожить без завораживающих приключений и открытий.

Женское честолюбие принимает иногда невероятные формы. Когда очаровательные создания сходят на подиуме одного из прославленных американских конкурсов красоты, каждая из претенденток на корону готова на любые ухищрения

Сюжет 5-го сезона мультсериала развивается вокруг одной очень интересной парочки, которую никак нельзя назвать обыкновенной. В общем, речь идет о Рике, который является ученым в возрасте, а также о его внуке по имени Морти, который еще совсем юн и глуп.

В жизни случаются разные события и ситуации, о которых потом можно пожалеть. Многие люди в юные годы зачастую делают глупости, ведущие к ужасным последствиям. В сюжете фильма - убийца, который однажды пошел по неверному пути.

Майкл Брайс по-прежнему выполняет опасную работу телохранителя, сопряженную с риском для здоровья и даже жизни. Когда-то парень получил заказ на спасение пожилого наёмного убийцы по имени Дариус, теперь мужчина скрывается на территории Италии

Герой мультфильма работал учителем музыки в школе. Он отвечал за свою работу, старался научить каждого ученика. Он также хотел прославиться и присоединиться к группе. Однажды у него был очень счастливый день.

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